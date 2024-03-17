Более 90% зарегистрированных избирателей проголосовали на платформе ДЭГ

Из всех зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали на выборах президента России более 90% избирателей. Об этом сообщили в Минцифры.

«На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%», - сообщили в Минцифры.

В министерстве отметили, что на данный момент дистанционно проголосовали уже 4,2 миллиона россиян.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, сколько бюллетеней удалось испортить злоумышленникам за два дня выборов президента РФ. По ее информации, всего было испорчено 214 бюллетеней.