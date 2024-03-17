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Четыре беспилотника ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО пресекли попытку нападения на объекты на территории РФ.
2024-03-17 14:27:01
© Фото: РИА Новости

Четыре украинских беспилотника сбили силы противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники самолетного типа были обнаружены примерно в 14:00 по московскому времени. Средства ПВО не позволили киевскому режиму совершить террористическую атаку по объектам на территории российского региона.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об отражении всех попыток украинских ДРГ проникнуть на территорию России в районе населенного пункта Козинка в Белгородской области. По данным министерства, в ходе боевых столкновений противник потерял до 65 боевиков, одну РСЗО Vampire и гаубицу Д-20.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #пво #белгородская область #МО РФ #Сбили #БПЛА ВСУ
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