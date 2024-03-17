ВСУ обстреляли детсад в поселке Брилевка в Херсонской области

ВСУ обстреляли детский сад в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным главы региона, приблизительно в 14:00 произошел прилет снаряда со стороны боевиков. Взрыв прогремел между зданиями детсада и поселкового совета.

«Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима - это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей», - заявил Сальдо.

Он также отметил, что в результате атаки в зданиях разбиты окна и посечены фасады. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о ранении двух мирных жителей в результате обстрела избирательных участков со стороны ВСУ.