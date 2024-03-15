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Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ избирательного участка в Брилевке

В Каховке, где также произошел обстрел избирательного участка, повреждено здание, где проходило голосование.
Анастасия Бобылева 2024-03-15 17:53:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях попыток украинских боевиков помешать проведению выборов президента РФ в регионе. ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в нескольких населенных пунктах, как выяснилось, есть пострадавшие.

Так, в Брилевке в результате атаки ранены двое мирных жителей, мужчина и женщина. Им оказывают необходимую помощь, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. В Каховке, которая также подверглась обстрелу, повреждено здание, где проходило голосование.

Помимо этого, боевики повредили фасады и разбили окна нескольких домов в Горностаевке. В Скадовске у Дома культуры взорвалось устройство, которое провокаторы заложили в урну.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области. Местный избирком заявил, что националисты атаковали Брилевку и Каховку.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #Избирательный участок #Херсонская область
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