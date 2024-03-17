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Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил дать ему гражданство России

Пасынок Сырского сказал, что с удовольствием бы принял участие в выборах, будь у него российское гражданство.
Никита Черненко 2024-03-17 14:06:01
© Фото: AussieCossack, Telegram

Иван Сырский - пасынок главкома ВСУ Александра Сырского - попросил президента России Владимира Путина дать ему гражданство Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

Пасынок главкома ВСУ пришел к генконсульству России в Сиднее, куда переехал после развода родителей. Он заявил, что поучаствовал бы в выборах президента России «с огромным удовольствием».

«Поучаствовал бы в выборочном процессе, проголосовал, отдал свой голос. Но нет у меня российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином РФ, чтобы я тоже мог отдавать свой голос и выбирать президента», - сказал Сырский.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что украинская певица Ани Лорак подала заявку на получение гражданства России в феврале 2024 года. Артисте предлагали помощь со становлением гражданина РФ в 2016 году, однако тогда она отказалась и заявила, что не собирается менять гражданство.

#австралия #пасынок #Гражданство России #Александр Сырский #главком ВСУ #Иван Сырский
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