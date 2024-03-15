РИА Новости: певица Ани Лорак попросила российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак в феврале 2024 года подала заявку на получение российского гражданства. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник из окружения артистки.

«Каролина Куек (настоящее имя артистки. - Прим. ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале», - уточнил собеседник агентства.

В 2016 году помочь получить российский паспорт певице предлагал депутат Госдумы Виталий Милонов, но представители артистки ответили, что она не собирается менять гражданство.

Ани Лорак - народная артистка Украины, ставшая популярной в России в 2010-е годы и получившая немало творческих наград в РФ, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года». В 2023 году она вошла в состав жюри детского телевизионного конкурса «Ты супер!», который проводится телекомпанией НТВ в партнерстве с агентством и радио Sputnik. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) внес исполнительницу в санкционный список.