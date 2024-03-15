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РИА Новости: певица Ани Лорак попросила российское гражданство

Ранее артистке предлагали помочь с получением российского паспорта, но она отказалась.
Алексей Курильченко 2024-03-15 14:26:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Украинская певица Ани Лорак в феврале 2024 года подала заявку на получение российского гражданства. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник из окружения артистки.

«Каролина Куек (настоящее имя артистки. - Прим. ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале», -  уточнил собеседник агентства.

В 2016 году помочь получить российский паспорт певице предлагал депутат Госдумы Виталий Милонов, но представители артистки ответили, что она не собирается менять гражданство.

Ани Лорак - народная артистка Украины, ставшая популярной в России в 2010-е годы и получившая немало творческих наград в РФ, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года». В 2023 году она вошла в состав жюри детского телевизионного конкурса «Ты супер!», который проводится телекомпанией НТВ в партнерстве с агентством и радио Sputnik. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) внес исполнительницу в санкционный список.

#бульвар #гражданство рф #ани лорак
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