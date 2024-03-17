МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Проживший 50 лет в башкирском лесу отшельник Салимгареев проголосовал на выборах

Члены избирательной комиссии отвезли урну для голосования прямо к нему.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 15:05:01
© Фото: Официальный канал главы администрации Белорецкого района Республики Башкортостан, ivaniutaandrei, Telegram

Отшельник Киньягул Салимгареев, уже около 50 лет живущий в лесу в Башкирии, принял участие в выборах президента РФ. Урну для голосования ему отвезли члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района.

«До его деревни от трассы сотрудники добирались двадцать один километр на снегоходе. Пожилой дедушка встретил их хорошо, проголосовал с удовольствием», - сообщает глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что живет в лесу, 91-летний отшельник не пропускает выборы. Он вполне самостоятелен, справляется с хозяйством, периодически к нему приезжает племянник и привозит продукты. Недавно он построил для дяди новый дом.

О том, что происходит в мире, Киньягул Салимгареев тоже узнает от племянника или по радио. Из деревни он не выезжал, по его словам, с 1961 года. Тем не менее, отшельник заверил, что не скучает: он занимается хозяйством, разводит лошадей и принимает у себя гостей.

Ранее французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян высоко оценил организацию выборов российского президента. Он приехал в ДНР в качестве иностранного наблюдателя и заявил, что в регионе процесс голосования организован так же, как во Франции.

#в стране и мире #Выборы #голосование #отшельник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 