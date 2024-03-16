Голосование на выборы президента России проходят в спокойной обстановке, поделился впечатлениями РИА Новости французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.

По словам члена Радикальной партии Франции, он не обнаружил каких-то проблем на избирательных участках, и жалоб как от избирателей или местных наблюдателей не получал.

«Я думаю, это (выборы) хорошо организовано, точно так же, как это проходит во Франции. Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата», - рассказал он в интервью агентству.

Прибывший в ДНР в качестве иностранного наблюдателя на президентских выборах д`Артаньян является потомком знаменитого капитана королевских мушкетеров шевалье д`Артаньяна, который, в свою очередь, стал героем произведений Александра Дюма-старшего.