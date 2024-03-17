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ВС РФ отразили все атаки диверсантов в районе Козинки Белгородской области

Уничтожено до 65 украинских боевиков, одна боевая машина РСЗО Vampire и орудие Д-20.
2024-03-17 13:47:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские подразделения пресекли все попытки вражеских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка проникновения произошло в районе населенного пункта Козинка. Противнику было нанесено огневое поражение.

Благодаря действиям авиации, артиллерии и операторов беспилотников, было уничтожено до 65 украинских боевиков, одна боевая машина РСЗО Vampire и орудие Д-20.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #белгородская область #козинка
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