ВС РФ отразили все атаки диверсантов в районе Козинки Белгородской области

Российские подразделения пресекли все попытки вражеских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка проникновения произошло в районе населенного пункта Козинка. Противнику было нанесено огневое поражение.

Благодаря действиям авиации, артиллерии и операторов беспилотников, было уничтожено до 65 украинских боевиков, одна боевая машина РСЗО Vampire и орудие Д-20.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.