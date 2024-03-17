ВС РФ освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» армии России в ходе наступления освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также сообщается об отражении контрнаступления штурмовиков врага на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике. Уничтожено более 120 боевиков и три автомобиля.

Ранее в ДНР российские войска освободили населенный пункт Невельское. Подразделения армии РФ заняли более выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.