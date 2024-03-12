МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Невельское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 350 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух танков, четырех автомобилей и САУ «Гвоздика».

На Авдеевском направлении наши войска улучшили положение по переднему краю и отразили 11 украинских контратак. Суточные потери украинской стороны превысили 380 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.