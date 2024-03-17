МО РФ сообщило об уничтожении цеха сборки БПЛА под Черниговом

Цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины был уничтожен Вооруженными силами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также были поражены места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров и пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области. Живая сила и техника противника поражены 127 районах.

Ранее ВС РФ уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в районе населенного пункта Конотоп Сумской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.