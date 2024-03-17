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МО РФ сообщило об уничтожении цеха сборки БПЛА под Черниговом

Также поражены места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров.
Алексей Курильченко 2024-03-17 13:48:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе  населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины был уничтожен Вооруженными силами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также были поражены места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров и пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области. Живая сила и техника противника поражены 127 районах.

Ранее ВС РФ уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в районе населенного пункта Конотоп Сумской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Украина #беспилотники #Цех сборки
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