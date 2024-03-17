Посла России в Бухаресте вызвали в МИД из-за «румынского золота»

Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии, где ему выразили недовольство из-за рассмотрения российской стороной проблемы «румынского золота». До этого посольство РФ опубликовало заявление в котором призвало забыть о требованиях вернуть золотые запасы и напомнило о долгах Румынии перед Россией и СССР.

«Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом», - говорится в сообщении на сайте румынского МИД.

Напомним, что в марте в Европарламенте была принята резолюция с требованием к России вернуть Румынии золото и исторические архивы, вывезенные в 1916-1917 годы. По данным ЕП, в РФ находится 91,5 тонны чистого золота, принадлежащих банку Румынии.

«Призываем отдельные горячие румынские головы отказаться от бесперспективных мечт и громких заявлений по данному вопросу, так как если подсчитать все долги Румынии перед Россией и СССР (включая невыплаченную часть репараций), то они составляют порядка 1,5 тыс. тонн золота, что в 20-25 раз больше общей стоимости всего румынского золотого запаса 1916-1917 гг», - ответили в посольстве РФ

Золото и архивы были перевезены в Российскую империю во время Первой мировой войны. Власти Румынии решили отправить их в Россию на временное хранение. В период революции часть ценностей вывезли из Москвы, их судьба осталась неизвестной. В 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения этого и других вопросов по двусторонним отношениям.