Европарламент принял резолюцию с требованием к России вернуть Румынии золото

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой Бухарест требует от России вернуть румынское золото и исторические архивы, вывезенные в 1916-1917 годы. Диалог на эту тему собираются возобновить тогда, когда это позволит «региональная ситуация». Голосование европейских политиков прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», - цитирует ТАСС текст резолюции.

Составители документа отмечают, что часть культурных и архивных ценностей вернули Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако, по их данным, банку Румынии принадлежат еще 91,5 тонны чистого золота, которые до сих пор находятся в РФ, «несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России». Помимо этого, в резолюции указано, что Москва отказывается отдать принадлежащие Бухаресту ценности.

Золото и архивы были перевезены в Российскую империю во время Первой мировой войны (1914-1918 годы). Власти Румынии решили отправить их в Россию на временное хранение. В период революции часть ценностей вывезли из Москвы, их судьба осталась неизвестной.

Бухарест не раз поднимал вопрос о возвращении золота, и советские власти вернули часть сокровищ на родину. В 2003 года была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения этого и других вопросов по двусторонним отношениям.