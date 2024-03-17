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В Молдове задержали провокатора, попытавшегося поджечь посольство РФ в Кишеневе

Допуск людей на избирательный участок, находящийся в посольстве, временно прекратили.
Никита Черненко 2024-03-17 13:10:01
© Фото: Дмитрий Осматеско, РИА Новости

Сотрудники полиции Молдовы задержали провокатора, который бросил две бутылки с зажигательной смесью в посольство России в Кишеневе. Об этом сообщило радио Sputnik Молдова.

Провокатор перекинул емкости с зажигательной смесью через ворота диппредставительства. Известно, что поджигателю сорок лет.

В консульском отделе посольства РФ работает избирательный участок для выборов президента России. В результате попытки поджога работу избирательного участка временно прекратили.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за два дня выборов президента России злоумышленники испортили 214 бюллетеней. В общей сложности о попытках поджечь или залить жидкостью урны с бюллетенями предприняли в 20 субъектах РФ на 29 участках.

#в стране и мире #голосование #Молдова #поджог #Посольство РФ #выборы-2024 #Кишенев #задержали
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