В Молдове задержали провокатора, попытавшегося поджечь посольство РФ в Кишеневе

Сотрудники полиции Молдовы задержали провокатора, который бросил две бутылки с зажигательной смесью в посольство России в Кишеневе. Об этом сообщило радио Sputnik Молдова.

Провокатор перекинул емкости с зажигательной смесью через ворота диппредставительства. Известно, что поджигателю сорок лет.

В консульском отделе посольства РФ работает избирательный участок для выборов президента России. В результате попытки поджога работу избирательного участка временно прекратили.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за два дня выборов президента России злоумышленники испортили 214 бюллетеней. В общей сложности о попытках поджечь или залить жидкостью урны с бюллетенями предприняли в 20 субъектах РФ на 29 участках.