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Более 1 100 международных наблюдателей работают на выборах президента РФ

Председатель ЦИК назвала мужественными профессионалами прибывших в Россию международных наблюдателей.
Никита Черненко 2024-03-17 12:38:01
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о работе 1 115 международных наблюдателей из 129 стран мира на выборах президента России. Об этом председатель рассказала на брифинге в информцентре ЦИК.

Памфилова назвала прибывших в Россию наблюдателей и экспертов мужественными профессионалами, пожелавшими самостоятельно узнать, как проходят выборы в России, а не верить «потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ». Она также отметила, что часть наблюдателей прибыли и из стран Запада, включая США.

«Таким образом, в России сейчас работают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки», - сказала Памфилова.

Ранее в Минцифры рассказали, что на выборах президента России проголосовали уже более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе для дистанционного электронного голосования. В министерстве добавили, что всего на данный момент проголосовали на платформе ДЭГ более 4,2 миллиона россиян.

#Россия #в стране и мире #голосование #выборы-2024 #международные наблюдатели
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