Певица Любовь Успенская получила гражданство России

Певица Любовь Успенская, имевшая американское гражданство, получила гражданство Российской Федерации. Об этом певица рассказала агентству ТАСС.

«Я уже отпраздновала получение гражданства России. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», - сказала Успенская.

Артистка также поделилась планами выпустить альбом под названием «Сила моя со мной» этой весной. Она отметила, что давно ничего не выпускала, а в ее пресс-службе сообщили, что в альбом войдут как сольные композиции, так и дуэты с Домиником Джокером, Александром Панайотовым, Navai и другими артистами.

Ранее появилась информация о планах украинской певицы Ани Лорак получить российское гражданство. Артистке предлагали помощь с получением российского паспорта в 2016 году, однако тогда она отказалась.