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Метеоролог Позднякова сообщила о теплой погоде в Москве в дни выборов президента

Температура воздуха в столице будет выше на несколько градусов выше климатической нормы во все три дня выборов президента России.
Никита Черненко 2024-03-15 12:00:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о том, какая будет погода в Москве в дни выборов президента России.

Метеоролог сообщила, что с 15 по 17 марта Москва попадет в зону повышенного давления. Как следствие в столице ожидается переменная облачность без осадков и с высокой дневной температурой.

«В пятницу мы ожидаем, что в Москве будет порядка 5-7 градусов выше нуля, а в субботу - от 6 до 8 градусов тепла. То есть среднесуточная температура воздуха в субботу уже будет уверенно-положительная», - рассказала Позднякова.

Небольшие осадки стоит ожидать в некоторых регионах Москвы и области лишь в воскресенье: тогда могут пройти кратковременные дожди. Эксперт также отметила, что подобная температура является не совсем обычной для середины марта и выше среднесуточной на несколько градусов.

«Среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет на 3-4 градуса выше нормы. Температура в ночные часы остается около нуля градусов, то есть можно сказать, что среднесуточная температура по 19 марта включительно будет положительной», - заявила Позднякова.

Синоптики отмечают, что несмотря на приход метеорологической весны в столицу, ранней весны в России ожидать не стоит. Так научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что систематические и нормальные для весеннего времени года похолодания будут длиться вплоть до середины апреля.

#Москва #Погода #Весна #наш эксклюзив #выборы-2024 #Татьяна Позднякова
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