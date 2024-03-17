Политолог Михайлов усомнился, что Франция решится вести операции на Украине

Воинственные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона звучат на фоне значительных имиджевых потерь страны. Париж пытается встать на место США и Британии в украинском вопросе и пытается доказать всем, что Франция все еще сильна. Об этом «Звезде» заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя слова Макрона по возможности провести наземные операции на Украине.

«На фоне имиджевых, политических и экономических потерь Макрон пытается поддержать тон, что Франция все еще сильная Пятая республика. Париж активно вмешивается в дела Армении и Молдавии против России. Естественно, сейчас поддерживает Украину. Франция, на мой взгляд, переняла флаг у тех, кто уже постепенно отстраняется от Украины - это США, Великобритания», - считает политолог.

При этом французы и международное сообщество критикует Макрона за высказывания по Украине. По мнению политолога, президент Франции идет «ва-банк», пытаясь выполнять запросы поддерживающих его элит.

«Либералы всего мира пытаются поддержать усилия Макрона по дестабилизации обстановки на Украине. Но это не официальные страны - Макрон говорит, что его многие поддерживают, но это не так... Вряд ли французы рискнут войти на Украину, пока это политические заявления», - заключил Михайлов.

Напомним, Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Parisien заявил, что Франция может в какой-то момент провести операцию на Украине против российских войск. Он также заявил о поддержке линии Парижа «отнюдь не малыми» государствами.