Жертвой удара ВСУ по Белгороду стала 16-летняя девушка

Девушка 16 лет стала жертвой атаки украинских боевиков на Белгород, ее отец получил ранение и госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», - написал Гладков.

По информации губернатора, в результате обстрела города начались пожары в двух частных жилых домах, сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания. В нескольких многоквартирных домах и частных домовладениях также повреждены окна, зафиксированы повреждения одного хозсубъекта и восьми автомобилей. Глава региона сообщил о работе оперативных служб на месте происшествий.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 15 снарядов чешской РСЗО Vampire, выпущенных по Белгородской области. Дежурные средства ПВО предотвратили попытку теракта киевского режима, сбив все реактивные снаряды в воздухе.