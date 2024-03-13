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Российские средства ПВО ночью 13 марта уничтожили 58 БПЛА противника над РФ

Большинство украинских беспилотников уничтожено в небе над Воронежской областью.
2024-03-13 09:38:01
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости

Ночь и утром 13 марта российские средства противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории  России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетого типа. Одиннадцать из них уничтожены над территорией Брянской области, восемь - в Воронежской области. 29 БПЛА перехвачены в Воронежской области, восемь в Курской. По одному беспилотнику уничтожено в Ленинградской и Рязанской областях.

Ранее, 12 марта, противник совершил попытку атаковать территорию РФ с помощью 25 беспилотников. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО - большинство из них над Курской областью.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #пво #беспилотники
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