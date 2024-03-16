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ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе в Свердловской области

Фигурант должен был устраивать сходы поездов с грузами для бойцов спецоперации на узле Транссибирской магистрали.
Никита Черненко 2024-03-16 09:48:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего совершить теракт по заданию спецслужб Украины на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации спецслужб, россиянина завербовали сотрудники ГУР Украины во Львове. После прохождения диверсионной подготовки, его направили в Россию, чтобы он устраивал сходы железнодорожных составов, везущих грузы в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, подозреваемый взят под стражу.

«В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудниками ФСБ был задержан житель Кубани, готовивший теракт в преддверии выборов президента России. По данным следствия, подозреваемый успел заложить взрывные устройства возле административных зданий и объектов инфраструктуры Брянска, однако российские спецслужбы предотвратили совершение теракта.

#Теракт #Свердловская область #Диверсия #ФСБ РФ #Транссибирская магистраль #СБУ #Задержан
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