ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе в Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего совершить теракт по заданию спецслужб Украины на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации спецслужб, россиянина завербовали сотрудники ГУР Украины во Львове. После прохождения диверсионной подготовки, его направили в Россию, чтобы он устраивал сходы железнодорожных составов, везущих грузы в зону спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, подозреваемый взят под стражу.

«В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудниками ФСБ был задержан житель Кубани, готовивший теракт в преддверии выборов президента России. По данным следствия, подозреваемый успел заложить взрывные устройства возле административных зданий и объектов инфраструктуры Брянска, однако российские спецслужбы предотвратили совершение теракта.