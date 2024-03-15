ФСБ задержала жителя Кубани за минирование инфраструктуры в Брянске

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Кубани за подготовку к теракту. По данным следствия, он в преддверии выборов президента РФ заложил возле административных зданий и объектов инфраструктуры Брянска взрывные устройства.

Установлено, что мужчина выполнял задание террористической организации «Легион "Свобода России"»*. Для осуществления теракта был создан тайник, из которого фигурант достал взрывчатку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту и незаконной эксплуатации взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Установлено, что мужчина запускал беспилотники у объектов Минобороны, чтобы отвлекать системы противовоздушной обороны.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.