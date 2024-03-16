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Маск предрек крах США из-за миграционной политики

Илон Маск согласился с мнением одного из пользователей соцсети X, что США рухнет, если ситуация с нелегальными мигрантами продолжится еще четыре года.
Игнат Далакян 2024-03-16 06:02:01
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что США наступит конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.

Миллиардер согласился с одним из пользователей социальной сети Х.

«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий (с нелегальными мигрантами - Прим.ред.)», - приводит ТАСС сообщение одного из пользователей X, с мнением которого согласился американский бизнесмен.

Ранее Илон Маск уличил президента Соединенных Штатов Джо Байдена во лжи о желании разобраться с нелегальной миграцией. Американский предприниматель обратил внимание на 94 исполнительных указа администрации Белого дома, с которыми связан массовый наплыв нелегальных мигрантов.

Проблема нелегальных мигрантов в США является предметом споров южных штатов страны и федерального правительства на протяжении нескольких лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Техасе. Власти штата выступают за жесткие меры в отношении мигрантов и высказываются против политики Джо Байдена по данному вопросу.

#в стране и мире #сша #мигранты #илон маск #нелегальные мигранты
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