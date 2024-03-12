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Самолет из Москвы в Касабланку приземлился в Танжере из-за проблем с двигателем

Самолет успешно приземлился в Танжере, пострадавших в результате инцидента нет.
Игнат Далакян 2024-03-12 00:21:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Москвы в Касабланку, вынужденно сел в аэропорту марокканского города Танжер из-за проблем с двигателем.

По предварительной информации, Boing-737 вылетел из аэропорта Домодедово утром в 7:43, но не долетело до пункта назначения почти 350 километров и совершил вынужденную посадку.

По словам очевидцев, примерно за час до посадки раздался громкий хлопок в районе правой стороны турбины, после чего борт сильно накренился на правый бок. Спустя некоторое время пилоту удалось выровнять самолет, однако пассажирам объявили, что придется совершить вынужденную посадку в Танжере.

«Примерно за час до посадки в аэропорту Касабланки произошел хлопок в правой по ходу движения самолета турбине, после чего самолет немного затрясло, и он накренился на правый бок», - цитирует ТАСС находившегося на борту судна коммерческого менеджера московского офиса авиакомпании, которой принадлежит самолет, Галину Тодт.

Пилотам удалось успешно посадить самолет, затем пассажиров еще часа два не выпускали из салона воздушного судна. После этого большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Никто из пассажиров не пострадал, а самолету предстоит технический осмотр.

#в стране и мире #Самолет #Марокко #Вынужденная посадка #Домодедово #Касабланка #Танжер
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