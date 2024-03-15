Антонов: «Пропагандисты и перебежчики» пытаются сорвать в США выборы президента РФ

Перебежчикам из России не удастся сорвать президентские выборы, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, местные «пропагандисты» стремятся посеять раздора среди соотечественников и заставить их сомневаться в правильности стратегического курса Москвы.

«Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают «режим Зеленского». Большинство из них на крючке ФБР или других американских спецслужб», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Ранее в ЦИК сообщили о явке свыше 36% избирателей на выборах президента РФ. Кроме того, жители новых регионов РФ впервые приняли участие в голосовании.