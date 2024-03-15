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Антонов: «Пропагандисты и перебежчики» пытаются сорвать в США выборы президента РФ

По его словам, пропагандисты пытаются посеять сомнения среди соотечественников в правильности политики Москвы.
Глеб Владовский 2024-03-15 22:55:01
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Перебежчикам из России не удастся сорвать президентские выборы, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, местные «пропагандисты» стремятся посеять раздора среди соотечественников и заставить их сомневаться в правильности стратегического курса Москвы.

«Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают «режим Зеленского». Большинство из них на крючке ФБР или других американских спецслужб», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Ранее в ЦИК сообщили о явке свыше 36% избирателей на выборах президента РФ. Кроме того, жители новых регионов РФ впервые приняли участие в голосовании.

#в стране и мире #сша #президентские выборы #выборы-2024 #посол Анатолий Антонов
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