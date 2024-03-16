ВМС Британии сообщили о второй за ночь атаке на судно вблизи Ходейды

Около йеменского портового города Ходейда этой ночью нападению подверглось еще одно судно.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в 65 милях западнее Ходейды. При этом уточняется, что экипаж сообщил о взрыве.

«UKMTO получила сообщение об инциденте в 65 морских милях к западу от Ходейды в Йемене. Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта», - написало ведомство в социальной сети Х (ранее Twitter).

В результате инцидента торговое судно повреждений не получило, экипаж не пострадал и находится в безопасности. UKMTO отметило, что оно продолжает следовать в следующий порт захода. Судам рекомендовали в этом районе проходить с осторожностью, сообщая о любой подозрительной активности.

Немногим ранее произошло нападение на другое торговое судно, также у берегов Ходейды. Оно было в 76 морских милях (140 километрах) западнее йеменского города.

Капитан рассказал, что над судном пролетели две ракеты, а вдалеке прозвучали два громких взрыва. Само судно не пострадало, а экипаж корабля находится в безопасности.