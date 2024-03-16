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ВМС Британии сообщили о второй за ночь атаке на судно вблизи Ходейды

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) проинформировало о нападении на торговое судно недалеко от йеменского порта. Экипаж находится в безопасности.
Марина Крижановская 2024-03-16 02:39:01
© Фото: Heinz Kühbauch imageBROKER.com Globallookpress

Около йеменского портового города Ходейда этой ночью нападению подверглось еще одно судно.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на судно в 65 милях западнее Ходейды. При этом уточняется, что экипаж сообщил о взрыве.

«UKMTO получила сообщение об инциденте в 65 морских милях к западу от Ходейды в Йемене. Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта», - написало ведомство в социальной сети Х (ранее Twitter).

В результате инцидента торговое судно повреждений не получило, экипаж не пострадал и находится в безопасности. UKMTO отметило, что оно продолжает следовать в следующий порт захода. Судам рекомендовали в этом районе проходить с осторожностью, сообщая о любой подозрительной активности.

Немногим ранее произошло нападение на другое торговое судно, также у берегов Ходейды. Оно было в 76 морских милях (140 километрах) западнее йеменского города.

Капитан рассказал, что над судном пролетели две ракеты, а вдалеке прозвучали два громких взрыва. Само судно не пострадало, а экипаж корабля находится в безопасности.

#в стране и мире #Йемен #Ходейда #атака #ВМС Британии #торговое судно #UKMTO
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