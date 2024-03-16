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Reuters: у берегов йеменского порта Ходейда атаковали судно

Отмечается, что судно не пострадало, а экипаж корабля находится в безопасности.
Игнат Далакян 2024-03-16 00:24:01
© Фото: Gene Blevins ZUMAPRESS.com Globallookpress

У берегов порта Ходейда в Йемене подверглось атаке судно, экипаж не пострадал. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности.

«Судно находилось в 76 морских милях (140 км) к западу от порта Ходейда, когда впервые было сообщено об инциденте», - говорится в сообщении.

По словам капитана корабля, над судном пролетели две ракеты, и вдалеке прозвучали два громких взрыва. Судно не пострадало, а экипаж корабля находится в безопасности, говорится в сообщении.

С середины ноября хуситы в Йемене неоднократно запускали беспилотные летательные аппараты и ракеты против проходящих судов в регионе. Такие действия они объясняют солидарностью с палестинцами против действий Израиля в секторе Газа.

Ранее телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море. Они наносили удары при помощи 37 БПЛА, один удар пришелся на американский корабль Propel Fortune.

#в стране и мире #корабль #Йемен #Хуситы #судно
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