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ВКС РФ уничтожили опорный пункт террористов в Сирии

Боевики понесли большие потери в результате нанесенного авиаудара.
Глеб Владовский 2024-03-16 22:43:01
© Фото: Usaf, Us Air, Globallookpress

ВКС России нанесли авиаудар по опорному пункту террористов, расположенному в труднодоступном регионе горного хребта Эль-Бишри в Сирии, передает RT.

«15 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор», - заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

Он подчеркнул, что в результате атаки, боевики понесли серьезные потери как в живой силе, так и в материальных средствах.

Ранее сообщалось о нанесении авиаудара по лагерю подготовки боевиков в Алеппо, в результате которого ликвидированы около 25 террористов.

#армия #ВКС РФ #сирия #авиаудар #ЦПВС РФ
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