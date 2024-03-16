ВКС РФ уничтожили опорный пункт террористов в Сирии

ВКС России нанесли авиаудар по опорному пункту террористов, расположенному в труднодоступном регионе горного хребта Эль-Бишри в Сирии, передает RT.

«15 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор», - заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

Он подчеркнул, что в результате атаки, боевики понесли серьезные потери как в живой силе, так и в материальных средствах.

Ранее сообщалось о нанесении авиаудара по лагерю подготовки боевиков в Алеппо, в результате которого ликвидированы около 25 террористов.