Около 4,3 млн москвичей отдали свой голос на президентских выборах

Свыше четырех миллионов жителей Москвы проголосовали на президентских выборах за два дня, передает Life.ru.

«На 20:00 всего выдано 4 286 496 бюллетеней, из них в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) 3 188 462, бумажные бюллетени — 1 098 034», - уточнила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она также подчеркнула, что активность столичных избирателей высокая.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что всего было испорчено 214 бюллетеней во время выборов президента РФ. Кроме того, восемь раз злоумышленники пытались совершить поджог в избирательных комиссиях. В общей сложности попытки поджечь или залить жидкостью урны были в 20 субъектах РФ на 29 участках.