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Около 4,3 млн москвичей отдали свой голос на президентских выборах

Большинство избирателей проголосовали в онлайн-формате.
Глеб Владовский 2024-03-16 22:03:01
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Globallookpress

Свыше четырех миллионов жителей Москвы проголосовали на президентских выборах за два дня, передает Life.ru.

«На 20:00 всего выдано 4 286 496 бюллетеней, из них в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) 3 188 462, бумажные бюллетени — 1 098 034», - уточнила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она также подчеркнула, что активность столичных избирателей высокая.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что всего было испорчено 214 бюллетеней во время выборов президента РФ. Кроме того, восемь раз злоумышленники пытались совершить поджог в избирательных комиссиях. В общей сложности попытки поджечь или залить жидкостью урны были в 20 субъектах РФ на 29 участках.

#в стране и мире #ЦИК #выборы-2024 #президентские выборы в рф
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