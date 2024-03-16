Директор музея Севастополя раскрыл, что чувствовали участники митинга Народной воли

Сегодня 10 лет исполнилось со дня референдума о воссоединении Крыма с Россией. Почти все жители полуострова пришли, чтобы выбрать свое будущее. Явка в Крыму составила 97%, в Севастополе - 95%. Решение стало поистине судьбоносным, оно объединило страну и восстановило историческую справедливость.

Валерий Володин, директор севастопольского музейного комплекса «35-я береговая батарея», был участником и организатором первого митинга Народной Воли в Севастополе, который состоялся 23 февраля 2014 года.

«Я тогда был счастлив: и люди пришли, и нас услышали, и вот она - сцена - работает. А когда грянула «Вставай, страна огромная» над площадью - вот это вообще все замерло. Люди плакать стали, такое единение было мощнейшее», - вспоминает он.

Такой была реакция на события в Киеве. Майдан и переворот заставили тридцать тысяч человек выйти на главную площадь города.

С российским триколором над головой севастопольцы первыми взяли судьбу города в свои руки. Опасаясь силового вмешательства, крымчане организовали движение самообороны. Патрули несли дежурства на улицах города и на главных дорогах, а вдоль границы республики появились блокпосты: ждали провокаций или даже откровенных атак. Новый майдан чуть было не разгорелся у Госсовета в Симферополе. Здесь впервые крымчане заметили людей в зеленой форме без опознавательных знаков. Они появились в момент, когда в них нуждались больше всего.

27 февраля 2014 года в половине пятого утра военные в зеленой форме взяли под охрану здания Верховного Совета и Совета министров Крыма. Над административными зданиями подняли флаги России. Как выяснится позже, российские военные взяли под контроль все главные стратегические объекты.

«Во-первых, я должен начать с главного, пожалуй. Это, конечно, это наш президент. Это верховный главнокомандующий, это человек, который фактически, я без преувеличения это говорю, в ежечасном режиме, фактически управлял этой операцией. Чтобы кровь не пролилась, чтобы люди могли свободно изъявить свою волю. Выбрать, как им жить», - рассказывал потом министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Через несколько дней, 16 марта, состоялся долгожданный референдум.

Жители Крыма и Севастополя большинством голосов приняли общенародное и историческое решение - вернуться в Россию и навсегда остаться ее частью. Пунктов голосования едва хватало, чтобы принять всех желающих. Люди стояли в очередях с самого раннего утра, ведь сделать свой выбор, заявить о решении, которое висело в воздухе, во всеуслышание хотел каждый. Результатов ждали с волнением, и наконец вся Россия услышала заветные слова.

«После изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. В порт постоянной приписки, в Россию», - объявил президент РФ Владимир Путин.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.

В субботу 16 марта Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией. Он переговорил по телефону с Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым, Олегом Белавенцевым и Алексеем Чалым.