Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил руководство Крыма, а также экс-мэра Севастополя Алексея Чалого и экс-полпреда в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву с 10-летием воссоединения с РФ.

«Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», - сообщил представитель Кремля.

Крым стал регионом России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав РФ.

Несмотря на это, в Киеве по-прежнему считают, что крымский полуостров является временно оккупированной территорией Украины. Многие страны Запада также поддерживают киевский режим по этому вопросу.