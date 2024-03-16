МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с РФ

Представитель Кремля Песков подчеркнул, что поздравления также получили экс-мэра Севастополя Чалый и экс-полпреда Белавенцев.
Глеб Владовский 2024-03-16 20:46:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил руководство Крыма, а также экс-мэра Севастополя Алексея Чалого и экс-полпреда в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву с 10-летием воссоединения с РФ.

«Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», - сообщил представитель Кремля.

Крым стал регионом России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав РФ.

Несмотря на это, в Киеве по-прежнему считают, что крымский полуостров является временно оккупированной территорией Украины. Многие страны Запада также поддерживают киевский режим по этому вопросу.

#в стране и мире #Крым #Песков #Владимир Путин #воссоединение Крыма с Россией
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 