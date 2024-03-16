Худрук Театра сатиры Газаров объявил о закрытии спектакля, где играл Ширвиндт

Сегодня возле театра Сатиры многолюдно - поклонники возлагают цветы в память об Александре Ширвиндте. Талантливый артист и режиссер провел в этих стенах большую часть своей жизни. Он пришел в труппу в семидесятых, в двухтысячных стал художественным руководителем, а три года назад президентом театра, и не оставлял его даже в последние дни.

«Он играл в спектакле "Где мы?". Спектакля больше не будет. Даже не потому что трудно представить кого-то вместо него, а он так распорядился», - объявил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году в музыкальной семье. Отец был известным скрипачом, а мать редактором Московской Филармонии. И ни у кого не было ни малейшего сомнения насчет будущего Александра Ширвиндта. Однако учеба в музыкальной школе не задалась: игра на скрипке, вспоминал актер и режиссер, была настоящей мукой.

Музыку с лихвой заменил театр. У него было около 30 режиссерских работ и множество ролей в театре и кино. Своей невероятной харизмой Александр Ширвиндт удивлял и очаровывал.

«Когда он входил куда-нибудь, когда у нас были какие-то встречи, вечера в доме актера или на каких-то премьерах, то все улыбались. Не было людей, которые смотрели на него сумрачно или с каким-то неудовольствием», - рассказывает народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Немоляева также назвала Ширвиндта «человеком-подарком» и подчеркнула, что у него было «невероятное чувство юмора». Она была знакома с актером с молодости и, по ее словам, считала его родным человеком.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дениса Малышева.