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Народная артистка Немоляева назвала Ширвиндта «человеком-подарком»

Артистка была смолоду знакома президентом Театра сатиры и назвала его родным человеком для себя.
Никита Черненко 2024-03-16 12:29:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ушедший из жизни народный артист России и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт был бесконечно добрым и бесконечно талантливым человеком. Такое мнение озвучила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в комментарии «Звезде».

Артистка рассказала, что знала Александра еще смолоду и считала его родным для себя человеком. Она отметила, что Ширвиндту были рады, где бы он не появлялся.

«У него было невероятное чувство юмора. Когда у нас были какие-то встречи или вечера в том же доме актера или на каких-то премьерах, то все улыбались. Не было таких людей, которые смотрели бы на него сумрачно или без удовольствия. Он был человеком-подарком», - заявила Немоляева.

О смерти народного артиста России Александра Ширвиндта сообщил руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. Президент театра умер на 90-м году жизни.

#александр ширвиндт #Трагедия #наш эксклюзив #народный артист #светлана немоляева #театр сатиры
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