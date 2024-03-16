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Симоньян сообщила о просьбе жителей Авдеевки дать им проголосовать

Одной из просьб жителей Авдеевки была о возможности организовать голосование на выборах Президента Российской Федерации.
Марина Крижановская 2024-03-16 01:04:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Жители освобожденной Авдеевки имеют только две просьбы. Первая - о хлебе, вторая - о возможности отдать свой голос на выборах Президента РФ. Об этом рассказала Маргарита Симоньян - главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

В эфире программы «Своя правда» с Романом Бабаяном на НТВ она поделилась информацией, которую ей сообщил после посещения освобожденного города ДНР первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Он приехал в Авдеевку, и там у людей было две просьбы. Просьба первая - дайте хлеба, просьба вторая - дайте проголосовать. Чтобы успели участки поставить, организовать голосование», - сообщила Симоньян.

Вместе с этим она упомянула о полученном комментарии одного из своих подписчиков, сообщившем о голосовании на избирательном участке в Запорожской области. Он написал, что его мать проголосовала на дому, а он отказался.

«Я всегда голосовал, пока мы были в составе Украины, более того, я даже сам был депутатом, никакие выборы, даже местные, не пропускал. А теперь впервые в жизни есть возможность проголосовать в России. Неужели я до участка не дойду?», - процитировала его главред «Россия сегодня» и RT.

Пятнадцатого марта, в первый день голосования, впервые открылись избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По традиции первыми прямо с утра пришли голосовать главы регионов и известные личности: в Донецке - это Артем Жога и Денис Пушилин. В Луганске - Леонид Пасечник. В Запорожской и Херсонской областях - Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

#в стране и мире #Маргарита Симоньян #Единый день голосования #выборы-2024 #Авдеевка
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