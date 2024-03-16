Один человек погиб и четверо ранены при атаке Каховки со стороны ВСУ

В Каховке в результате обстрела со стороны украинских националистов погибла 50-летняя женщина, об этом сообщил губернатор Белгородской области Владимир Сальдо. Он также рассказал, что четыре человека получили ранения.

«В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены», - говорится в сообщении Сальдо.

Уточняется, что специалисты оказывают помощь пострадавшим, а на местах обстрела работают сотрудники оперативных служб.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытки украинских боевиков запугать российских граждан. Он назвал преступными «демонстративные вооруженные акции» противника.