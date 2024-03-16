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Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Российский премьер-министр поблагодарил проголосовавших граждан за участие в важном для страны событии.
Анастасия Бобылева 2024-03-16 14:36:01
© Фото: government_rus, telegram © Видео: government_rus, telegram

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поучаствовал в выборах российского президента, проголосовав в онлайн-формате. Он напомнил, что еще два дня у россиян есть возможность присоединиться к голосованию.

«Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны. Именно так я и поступил, сделал выбор онлайн. Это удобно, буквально одним кликом», - прокомментировал он.

Мишустин поблагодарил тех, кто уже отдал голос за своего кандидата. Также он призвал поучаствовать «в таком значимом для страны событии» граждан, которые еще не приняли участие в выборах.

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в выборах президента РФ поучаствовали уже почти 40% россиян. К утру второго дня голосования явка составила 38,35%, как сообщили в ЦИК.

#в стране и мире #Выборы #михаил мишустин #онлайн-голосование
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