Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поучаствовал в выборах российского президента, проголосовав в онлайн-формате. Он напомнил, что еще два дня у россиян есть возможность присоединиться к голосованию.

«Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны. Именно так я и поступил, сделал выбор онлайн. Это удобно, буквально одним кликом», - прокомментировал он.

Мишустин поблагодарил тех, кто уже отдал голос за своего кандидата. Также он призвал поучаствовать «в таком значимом для страны событии» граждан, которые еще не приняли участие в выборах.

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в выборах президента РФ поучаствовали уже почти 40% россиян. К утру второго дня голосования явка составила 38,35%, как сообщили в ЦИК.