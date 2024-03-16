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Неявка в военкомат может стоить украинцам порядка 477 тыс. рублей

Помимо крупного штрафа проигнорировавший повестку украинец может получить запрет на выезд за пределы страны, лишиться водительских прав и права заниматься предпринимательством.
Дарина Криц 2024-03-16 01:45:01
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy Keystone Press Agency Globallookpress

Неявка украинца, получившего повестку, в двухнедельный срок в территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат - Прим. ред.) грозит ему крупным штрафом - до 477 тысяч рублей.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов о новой концепции закона о мобилизации, штраф будет равняться от 100 до 200 тысяч гривен. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что если получивший повестку проигнорирует предупреждение о явке, то через суд к нему могут применить ряд мер. Среди них запрет на выдачу кредитов и на выезд за границу.

«Кроме того, в случае игнорирования предупреждения о явке в течение двух недель через суд планируют применить следующие меры: блокировка выезда за границу; лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП (физическое лицо — предприниматель. - Прим. ред.); отмена всех государственных пособий и субсидий; запрет брать кредиты в течение 10 лет», - уточнил Бутусов

Как сообщалось 13 марта, взятый в плен в ходе освобождения Авдеевки украинский военнослужащий Сергей Терещук сообщил, что его насильно посадили в машину и отвезли в военкомат при получении повестки. Затем его отправили в район Авдеевки, где он находился около месяца.

#в стране и мире #Украина #Военкомат #штраф #повестка #мобилизация #концепция закона
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