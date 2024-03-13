Пленный украинец рассказал, как к нему применили насилие в ходе мобилизации

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Терещук признался, что был мобилизован и брошен в район Авдеевки. При освобождении города нашими войсками он вместе с товарищами предпочел сохранить жизнь и сдался.
«Меня мобилизовали, дали повестку, насильно посадили в машину и отвезли в военкомат», - сказал Терещук.
Пленный сказал, что вблизи Авдеевки находился около месяца. В ходе освобождения города отряду приказали оставить позиции, однако украинцы не знали, в каком направлении следовать.
«Когда началась стрельба впереди, мы свернули направо. Там было трехэтажное здание. Мы попросили не стрелять, подняли руки, бросили оружие и сдались в плен», - добавил мужчина.
Ранее другой пленный рассказал, как спецслужбы забрали его сослуживцев за критику нового главкома ВСУ Александра Сырского и увезли в неизвестном направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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