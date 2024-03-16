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Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск

На командном пункте Сергею Шойгу доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
2024-03-16 07:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Главе российского оборонного ведомства также доложили о характере действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях.

Сергей Шойгу особое внимание обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что неприятель несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, а также ударных беспилотников.

Было отмечено, что в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем только за последнюю неделю российские войска уничтожили три американских комплекса Patriot, боевую машину РСЗО Vampire, более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, главе российского оборонного ведомства доложили, что до 300 боевиков националистического формирования «Кракен»* было уничтожено в результате точного удара авиационным боеприпасом по их пункту дислокации.

На командном пункте Сергею Шойгу доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

Ранее министр обороны России провел проверку выполнения гособоронзаказа предприятиями концерна «Алмаз-Антей». Глава российского военного ведомства отметил, что необходимо сразу интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами.

*Нацбатальон «Кракен» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Сергей Шойгу #доклады #Объединенная группировка войск
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