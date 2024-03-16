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Расчет гаубицы «Мста-Б» показал, как уничтожает украинские ДРГ под Белгородской областью

Расчет буксируемой гаубицы при содействии разведывательных БПЛА нанес поражение по скоплению боевиков на приграничье Белгородской области.
2024-03-16 13:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся проникнуть на территорию Российской Федерации. Кадры боевой работы расчета предоставило Минобороны России.

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Запад» действовал в составе разведывательно-ударного контура при содействии БПЛА. Украинская ДРГ была уничтожена упреждающим огнем артиллерии в приграничье неподалеку от населенного пункта Козинка Белгородской области. Расчет гаубицы точным ударом поразил минометы противника, заставив диверсантов отступить с большими потерями.

«Их там было как минимум две штуки, которые мы поразили. Возможно, еще дополнительно какие-то были немного по другим направлениям. Мы выехали, развернулись и начали работу по ним, поразили цель в итоге», - сказал командир орудий с позывным Первый.

Ранее Минобороны сообщило о срыве бойцами ВС РФ попытки пересечения границы России украинской ДРГ. В ходе отражения атаки противник потерял до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #Мста-Б #МО РФ #группировка войск запад
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