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МО РФ сообщило о поражении пунктов дислокации нацформирований «Лють» и «Цунами»

Пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» уничтожены в районе Одессы.
2024-03-16 13:26:01
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Бойцы ВС РФ ударили по местам временной дислокации боевиков украинских нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Позиции боевиков нацформирований были поражены силами ракетных и артиллерийских войск, а также авиации и беспилотников России. Бойцы ВС РФ нанесли поражение по противнику в районе Одессы, где также были уничтожены четыре пункта управления украинскими БПЛА и поражена живая сила и техника противника в 149-ти районах города.

Ранее начальник штаба Объединенной группировки войск Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу об уничтожении до 300 боевиков нацформирования «Кракен»* в зоне спецоперации. Боевики нацформирования были уничтожены точным ударом авиационного боеприпаса ОДАБ-1500.

*Нацбатальон «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #одесса #МО РФ #СВО #нацформирования
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