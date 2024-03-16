МО РФ сообщило о поражении пунктов дислокации нацформирований «Лють» и «Цунами»

Бойцы ВС РФ ударили по местам временной дислокации боевиков украинских нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Позиции боевиков нацформирований были поражены силами ракетных и артиллерийских войск, а также авиации и беспилотников России. Бойцы ВС РФ нанесли поражение по противнику в районе Одессы, где также были уничтожены четыре пункта управления украинскими БПЛА и поражена живая сила и техника противника в 149-ти районах города.

Ранее начальник штаба Объединенной группировки войск Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу об уничтожении до 300 боевиков нацформирования «Кракен»* в зоне спецоперации. Боевики нацформирования были уничтожены точным ударом авиационного боеприпаса ОДАБ-1500.

*Нацбатальон «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.