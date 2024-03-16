В МИД РФ предупредили Армению об опасности антироссийской политики

Страны Запада активно пытаются втянуть Армению в свой антироссийский курс, но Москва обсуждает с Ереваном последствия и риски принятия такой политики. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству РИА Новости.

Спикер МИДа отметила, что Россия неоднократно помогала Армении, а отношения двух стран прошли «проверку на прочность». При этом дипломат добавила, что Москва искренне желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет и выстраивала политику на основе своих национальных интересов, а не того, что «кто-то написал в Брюсселе».

«Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами с одной только целью - предупредить. Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента, при этом прикрываясь благими намерениями», - подчеркнула представитель МИД.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что страна может выйти из ОДКБ в случае, если в организации не ответят на интересующие Ереван вопросы. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе заявлений армянского премьера, а России предстоит большая работа в решении вопроса.