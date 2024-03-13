Песков: Кремль ждет большая работа по взаимодействию с Армений в рамках ОДКБ

Кремлю известны заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопаности (ОДКБ), России предстоит большая работа по прояснению всех стоящих вопросов. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь констатировал, что ОДКБ предстоит определенная работа в рамках заявлений Пашиняна, которые в том числе могут включать созыв внеочередного саммита организации. Он добавил, что диалог с Арменией будет строиться уже в русле заявлений, сделанных Ереваном.

«В Кремле в курсе заявлений Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана. России предстоит большая работа, Москве нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне с армянскими партнерами, эти вопросы будут проясняться», сказал Песков.

Ранее Никол Пашинян заявил о возможности выхода Армении из ОДКБ в случае, если вопросы страны к организации останутся без ответа. В первую очередь глава Армении указывает, что в ОДКБ не отвечают на вопрос о суверенной территории Армении.