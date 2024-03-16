МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО Vampire у границы с Белгородской областью

В ходе отражения атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области российские войска уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также были уничтожены до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины и боевая машина РСЗО «Град». В приграничных с Белгородской и Курской областями территориях противнику было нанесено комплексное огневое поражение.

На этой неделе украинские боевики регулярно применял РСЗО Vampire для нанесения ударов по мирным жителями Белгородской области. Так, 16 марта средства ПВО России в ходе отражения очередной атаки сбили восемь снарядов системы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.