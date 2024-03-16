Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близки Александра Ширвиндта и выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Российский лидер назвал актера легендой отечественного театра и кино, а также указал на его выдающиеся качества, талант и обаяние.

«Александр Анатольевич посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования. Таким он навсегда останется в нашей памяти», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта после болезни. Прощание с артистом состоится в здании Театра сатиры, а его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.