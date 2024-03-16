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«От него исходил свет доброты»: Борис Щербаков рассказал о качествах Ширвиндта

По словам артиста, Ширвиндт обладал удивительным обаянием и чувством юмора.
Алексей Курильченко 2024-03-16 11:35:01
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Александр Ширвиндт был добрым и обаятельным человеком, обладающим удивительным чувством юмора. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал народный артист России Борис Щербаков.

«Это огромная утрата для нашего кинематографа и для театра. Удивительный человек, безумно обаятельный и, в то же время, никогда не улыбающийся. У него был потрясающий юмор, удивительный. От него исходил свет доброты. Доброты, ума, иронии, самоиронии. Я очень любил его и очень жалко, что его не стало», - рассказал Щербаков.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта после болезни. Прощание с артистом состоится в здании Театра сатиры, а его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

#александр ширвиндт #Трагедия #бульвар #Борис Щербаков #наш эксклюзив
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