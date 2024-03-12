В Европарламенте одобрили закон о криминализации обхода санкций Евросоюза

Европарламент принял закон о криминализации обхода санкций ЕС, который, в теории, позволит изымать по решению судебных органов замороженные российские активы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Сообщается, что 543 депутата поддержали данную инициативу, и лишь 45 парламентариев высказались против, остальные 27 воздержались.
«Он вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, после чего у стран-членов будет один год на то, чтобы перенести его в национальное законодательство»,- подчеркнули в пресс-службе ЕП.
Уточняется, что директива предусматривает уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком не более пяти лет во всех государствах-членах.
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