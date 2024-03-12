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В Европарламенте одобрили закон о криминализации обхода санкций Евросоюза

Новый законопроект позволить конфисковывать частные российские активы.
Глеб Владовский 2024-03-12 16:33:01
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Globallookpress

Европарламент принял закон о криминализации обхода санкций ЕС, который, в теории, позволит изымать по решению судебных органов замороженные российские активы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что 543 депутата поддержали данную инициативу, и лишь 45 парламентариев высказались против, остальные 27 воздержались.

«Он вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, после чего у стран-членов будет один год на то, чтобы перенести его в национальное законодательство»,- подчеркнули в пресс-службе ЕП.

Уточняется, что директива предусматривает уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком не более пяти лет во всех государствах-членах.

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