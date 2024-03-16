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Басилашвили назвал смерть Ширвиндта большим личным несчастьем

Актеров связывали теплые дружеские отношения, рассказал народный артист СССР.
Алексей Курильченко 2024-03-16 10:45:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе со «Звездой» рассказал, что с Александром Ширвиндтом его связывали теплые дружеские отношения. Смерть друга Басилашвили назвал большим несчастьем.

«Ушел очень хороший, умный, добрый и талантливый человек. Он обладал такими человеческими качествами, которые вряд ли найдутся у большинства людей. Нас с ним связывали очень теплые дружеские отношения. И его уход из жизни для меня является большим несчастьем», - сказал Басилашвили.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта после болезни. Прощание с артистом состоится в здании Театра сатиры, а его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

 

#александр ширвиндт #олег басилашвили #Трагедия #наш эксклюзив
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