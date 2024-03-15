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Позывной «Дядя Андрей»: ФСБ показала допрос планировавшего теракты в Брянске

Задержанный рассказал, что уже закладывал взрывные устройства в Брянске, но они не сработали.
Алексей Курильченко 2024-03-15 14:14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала кадры допроса жителя Кубани, который был задержан по подозрению в подготовке терактов в Брянске в преддверии президентских выборов. Известно, что фигурант был завербован террористами из организации «Легион "Свобода России"»*.

По словам задержанного, террористы называли его «Дядя Андрей». Изначально он выполнял задания а Белгороде, но затем его перевели в Киров, чтобы забрать там взрывное устройство. Он расположил пакеты в указанном месте, но взрывов не произошло. После этого его отправили за новыми бомбами. После выполнения задания террористы обещали перебросить «Дядю Андрея» в учебный лагерь на Украине.

В отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по фактам подготовки к теракту и незаконной эксплуатации взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Украина #терроризм #ФСБ РФ #Брянск
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